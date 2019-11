Stiri pe aceeasi tema

- Membri ai Uniunii Crestin-Democrate germane (CDU) au avertizat asupra unor posibile actiuni de slabire a presedintei partidului, Annegret Kramp-Karrenbauer, in timp ce aceasta formatiune conservatoare a cancelarului Angela Merkel se pregateste pentru congresul ei anual care incepe vineri, dar personalitati…

- 'In paralel cu relatiile bilaterale, pe agenda se vor afla chestiunile internationale actuale', a indicat purtatoarea de cuvant Martina Fietz, la o zi dupa reluarea de catre militarii americani a patrularii in Siria. La Berlin, Mike Pompeo mai are prevazute intalniri cu seful diplomatiei germane,…

- Altmaier, in varsta de 61 de ani, a lesinat, insa si-a recapatat cunostinta la fata locului, au declarat surse pentru DPA. El a fost spitalizat si a fost examinat timp de mai multe ore. Ministrul urmeaza sa nu mai participe la o reuniune a Guvernului prevazuta miercuri, la Berlin, potrivit unor surse.Incidentul…

- O retragere prematura a fortelor NATO din Afganistan ar putea duce la recaderea acestei tari sub regimul islamic strict al talibanilor, a atentionat sambata ministrul apararii al Germaniei, Annegret Kramp-Karrenbauer, informeaza Reuters, conform agerpres.ro. Kramp-Karrenbauer, care este de asemenea…

- O retragere prematura a fortelor NATO din Afganistan ar putea duce la recaderea acestei tari sub regimul islamic strict al talibanilor, a atentionat sambata ministrul apararii al Germaniei, Annegret Kramp-Karrenbauer, informeaza Reuters. Kramp-Karrenbauer, care este de asemenea presedinta…

- Președintele ALDE Gorj, Ion Iordache, este de acord cu convocarea unui congres extraordinar al partidului, spunand ca trebuie facut ceva pentru lamurirea problemelor.„Eu nu am vorbit cu colegii mei din organizație, nu am avut nicio discuție in sensul acesta, dar parerea mea este ca ceva trebuie…

- Presedintele Donald Trump insista sa îsi finalizeze zidul de frontiera - pâna într-atât încât deturneaza 3,6 miliarde de dolari de la Pentagon, pentru a-l duce la îndeplinire. Acesti bani ar trebui sa mearga catre o serie de proiecte, inclusiv unele care sunt…

- Cancelarul federal se bucura de popularitate in special printre membrii Uniunii Crestin-Democrate pe care o conduce, 88% dintre acestia declarand ca s-ar bucura sa o vada incheindu-si cel de-al patrulea mandat, in timp ce, in mod surprinzator, 85% dintre sustinatorii Verzilor, in opozitie, au acelasi…