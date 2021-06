Stiri pe aceeasi tema

- Connect-R a povestit despre un episod mai puțin placut din viața lui, perioada cand s-a luptat cu depresia. Nu i-a fost ușor, a mers la mai mulți psihologi, iar apoi a gasit rezolvarea. Acum e fericit și implinit cu viața pe care o are. Cantarețul in varsta de 39 de ani s-a luptat cu depresia dupa ce…

- Florin Piersic Jr. se mandrește cu copiii lui. Celebrul actor e foarte discret cand vine vorba despre familia lui, dar recent, pe Facebook, a postat mai multe poze cu moștenitorii lui, fiica și fiul. Florin Piersic Jr., la fiecare apariție publica, a vorbit despre viața sa profesionala, despre piesele…

- Este mereu cu zambetul larg pe buze, plina de energie și deschisa la nou, insa nu mulți sunt cei care știu durerea cu care s-a confruntat Ana Morodan de-a lungul timpului. Viața i-a dat cea mai mare lovitura blondinei, in clipa in care și-a pierdut parinții și bunicii intr-un singur an. Invitata in…

- Cantarețul de muzica populara Dan Doboș a trecut printr-o drama uriașa in urma cu mai mulți ani. Artistul a marturisit la Acces Direct ca sora sa s-a stins din viața fulgerator la o varsta tanara și nu a reușit nici pana astazi sa depașeasca momentul greu.

- Raluca Pastrama (28 de ani) și Pepe (41 de ani) au divorțat anul acesta, cu acte in regula, la notar, pe data de 8 februarie. Decizia a venit dupa opt ani de casnicie. Hotararea aparține soției artistului. Cuplul are doua fete, Rosa Alexandra Pascu (5 ani) și Maria Pascu (8 ani). Separarea a fost anunțata…

- Gina Pistol și Smiley traiesc de ani de zile o frumoasa poveste de iubire, dar acum, de cand a venit fiica lor pe lume, sunt in culmea fericirii. Au devenit parinți, viața li s-a schimbat. Nu se mai feresc nici sa mai apara in fața camerelor impreuna, așa ca acum au surprins cu o imagine de peste 100.000…

- Gabi Lunca s-a stins din viața, vineri seara, la Spitalul Județean de Urgența Ilfov.Artista a confirmata cu COVID-19 pe 8 martie. Starea sa fiind una buna, a fost externata de medici, dar dupa cateva zile starea s-a inrautațit și a fost internata la Terapie Intensiva.Fiica artistei a transmis un mesaj…