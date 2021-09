Stiri pe aceeasi tema

- Problemele de sanatate nu ii mai dau pace lui Connect-R pe Drumul Imparaților. Concurentul a avut parte de o criza de spondiloza cervicala in cea de-a doua ediție a emisiunii, insa pare ca starea lui de sanatate incepe sa se inrautațeasca.

- Cea de-a treia editie a primului stage Asia Express – Drumul Imparatilor, difuzata aseara la Antena 1 s-a impus ca lider de audienta. Luni seara, imunitatea etapei a fost adjudecata de Mihai Petre și de soția sa Elwira, echipa ajunsa prima la steagul Asia Express. Cei doi sunt pana in acest moment singura…

- Prima zi de la „Asia Express”, sezonul 4 a venit cu o mulțime de surprize pentru concurenți. Connect-R a declarat la puțin timp de la inceputul primei curse ca vrea sa renunțe la competiție. Și mai greu i-a fost cand s-a duelat cu Mihai Petre. Connect-R și Shift s-au numarat printre concurenții care…

- S-a dat startul celei mai dure competiții, Asia Express, sezonul IV, Drumul Imparaților! Toți concurenții vor sa iasa invingatori, cu orice preț, așadar fiecare scoate la inaintare armele pentru a-i induce in eroare pe ceilalți. In acest sens, echipa formata din Connect-R și Shift a fost pacalita de-a…

- Phil Collins, in varsta de 70 de ani, a aparut in emisiunea BBC Breakfast impreuna cu membrii trupei sale Genesis – Tony Banks și Mike Rutherford – pentru a promova turneul de reunire a grupului și a dezvaluit ca fiul sau, Nic, in varsta de 20 de ani, va canta la tobe cu trupa in […] The post Phil Collins…

- Un tribunal din Milano a amanat, miercuri, procesul pentru coruptie intentat fostului premier italian Silvio Berlusconi, care intampina probleme de sanatate, transmit DPA si Reuters. Potrivit agentiei de presa Ansa, instanta a solicitat acum un raport medical complet pentru a decide daca procesul…

- Larisa Iordache a transmis un mesaj emoționant tuturor celor care au susținut-o necondiționat. Gimnasta promite ca drumul ei in sport nu se oprește aici. Va lua o mica pauza, iar atunci cand va fi pregatita fizic și psihic va reveni.