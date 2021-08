Stiri pe aceeasi tema

- Romania este o oaza verde pe harta mondiala a poluarii si sta foarte bine in raport cu alte tari din regiune, a declarat, vineri, comisarul sef al Garzii National de Mediu, Octavian Berceanu. Acesta a adaugat ca, in perioada urmatoare, va fi elaborat un Regulament de amplasare a senzorilor de masurare…

- Pe 11 august a.c. in orașul Siracuza, un oraș de pe coasta insulei italiene Sicilia, s-a inregistrat temperatura de 48,8 grade Celsius, cea mai ridicata temperatura inregistrata vreodata in Europa. Cea mai ridicata temperatura pana la aceasta masuratoare era de „doar” 48 °C, in Atena in 1977.

- ​ Cercetatorii în securitate informatica de la Bitdefender au depistat o campanie ampla de e-mail-uri de șantaj care pacalesc țintele ca atacatorii ar avea acces la toate conturile și ar deține imagini compromițatoare despre activitatea lor online. Similar cu alte campanii de șantaj identificate…

- AFV Beltrame Group, unul dintre cei mai mari producatori de bare din otel si oteluri speciale din Europa, investeste 300 de milioane de euro pentru a construi in Romania o fabrica eco-inteligenta de otel-beton si sarma laminata, dupa un lung studiu de fezabilitate. Acesta va fi primul proiect greenfield…

- Italienii care detin Donalam, rezultat in urma divizarii Siderca Calarasi in urma cu multi ani, au anuntat ca vor construi un nou combinat siderurgic in Romania, in urma unei investitii de 300 de milioane de euro.

- Republica Moldova ramane in lista zonelor verzi in Romania. Țara vecina a actualizat lista țarilor cu risc epidemiologic, in funcție de incidența cazurilor de Covid, pe coduri - verde, galben și roșu. Pe lista verde la fel raman Spania, Italia și Grecia.

- Seful Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu, a afirmat ca trebuie ca in Romania sa existe o Garda de Mediu ca in tarile occidentale, sustinand ca in Italia, de exemplu, oamenilor le este mai teama de aceasta institutie decat de Politie. El a precizat ca este nevoie si de modificari legislative,…

- PNL Valcea informeaza ca in data 9 iunie 2021, președintele Cristian Buican s-a adresat printr-o declarație Camerei Deputaților cu ocazia importantei sarbatori naționale, a zilei eroilor romani. Deputatul Cristian Buican s-a adresat colegilor in duh de frație romaneasca si de inchinare respectuoasa…