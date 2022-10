Stiri pe aceeasi tema

- China isi rezerva dreptul de a folosi forta asupra Taiwanului, ca ultima solutie, in circumstante constrangatoare, desi reunificarea pasnica este prima sa optiune, a declarat sambata un purtator de cuvant al Partidului Comunist, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- China iși rezerva dreptul de a folosi forța asupra Taiwanului ca ultima soluție, in circumstanțe absolut necesare, deși reunificarea pașnica reprezinta prima opțiune a Beijingului, a declarat sambata un purtator de cuvant al Partidului Comunist, citat de Reuters . Reunificarea Chinei și a Taiwanului…

- Vaticanul a transmis Chinei ca Papa Francisc este dispus sa se intalneasca cu președintele chinez Xi Jinping in timp ce ambii lideri se aflau in capitala Kazahstanului, dar China a spus ca nu era suficient timp, a declarat joi o sursa de la Vatican citata de Reuters, potrivit Mediafax. Fii…

- Presedintele Xi Jinping va parasi China in aceasta saptamana pentru prima data in mai bine de doi ani pentru un turneu in Asia Centrala in cadrul caruia se va intalni cu omologul sau rus Vladimir Putin, relateaza duminica Reuters, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele Xi Jinping va parasi China in aceasta saptamana pentru prima data in mai bine de doi ani pentru un turneu in Asia Centrala in cadrul caruia se va intalni cu omologul sau rus Vladimir Putin, relateaza Agerpres.

- Xi Jinping va parasi China saptamana aceasta pentru prima data in mai bine de doi ani pentru o calatorie in Asia Centrala, unde se va intalni cu Vladimir Putin, cu doar o luna inainte ca Xi sa fie gata sa iși consolideze locul de cel mai puternic lider chinez de la Mao Zedong incoace, scrie Reuters.…

- Un fugar chinez cautat de Beijing pentru ca ar fi condus operațiuni ilegale de jocuri de noroc online a fost prins in Thailanda și va fi extradat in curand in China, a declarat, luni, poliția pentru Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- De la ”Reuters” citire: un fost director adjunct al unui parc national din China a fost condamnat la inchisoare pe viata, pentru ca a acceptat o mita de aproape 90 milioane yuani (13,3 milioane dolari) in domeniul “achizitiilor de lemn si contractarii proiectelor”. Citește și: Opt firme din Arges, in…