- Congresul Extraordinar al Partidului Miscarea Populara l-a ales sambata pe Eugen Tomac ca presedinte al formatiunii politice. Imediat dupa aflarea rezultatelor Tomac le-a mulțumit colegilor sai pe Facebook. Intre timp, Cristian Diaconescu, fostul președinte al partidului, nu a recunoscut organizarea…

- La inceputul acestei luni, eurodeputatul Eugen Tomac, fost presedinte al PMP, a anuntat ca pe 19 februarie va fi organizat congresul formatiunii.''Am luat decizia de a convoca congresul Partidului Miscarea Populara cu singurul scop de a reaseza partidul pe un fagas al normalitatii. Noi nu organizam…

- Fostul presedinte PMP Eugen Tomac a convocat un Congres al formatiunii si l a acuzat pe actualul lider al partidului, Cristian Diaconescu, de faptul ca nu a vrut sa convoace o sedinta a conducerii PMP Congresul va avea loc pe 19 februarie In cadrul Congresului, Tomac va depune motiunea: "PMP ndash;…

- Fostul președinte PMP Eugen Tomac a anunțat ca a convocat un Congres al formațiunii și l-a acuzat pe actualul lider al partidului, Cristian Diaconescu, de faptul ca nu a vrut sa convoace o ședința a conducerii PMP.Acesta pare sa aiba un sprijin larg în conflict, dupa ce duminica a fost…

- 55 de lideri ai PMP, printre care si Claudiu Palaz, presedintele organizatiei PMP Constanta au transmis un comunicat prin care solicita organizarea unui congres in data de 19 februarie.De asemenea, semnatarii sustin alegerea lui Eugen Tomac in functia de presedinte al formatiunii politice in locul lui…

- Președintele Partidului Mișcarea Populara (PMP), Cristian Diaconescu, a transmis marți, 18 ianuarie, un mesaj, in contextul in care partidul pe care il conduce este scindat in mai multe tabere. El acuza „planul ticluit de o mana de colegi binevoitori de a vinde ieftin Partidul Mișcarea Populara”, pentru…

- Liderul PMP Buzau, Adrian Mocanu, ii cere demisia lui Cristian Diaconescu din funcția de președinte al formațiunii: „Din pacate, formula de conducere incropita dupa alegerile generale din 2020 nu a raspuns așteptarilor mari pe care membrii PMP le aveau”. „Partidul Mișcarea Populara trece prin momente…

- Presedintele PMP Cristian Diaconescu a anuntat, joi, printr-o postare pe Facebook, ca nu recunoaste decizia anuntata de grupul oficial al PMP cu presa, privind organizarea Congresului in luna februarie, pentru alegerea unei noi conduceri, in urma unei sedinte a Colegului National al PMP. Deciziile de…