Congres PSD. Marcel Ciolacu a anunţat că va candida "In principiu, voi candida la Congres. Cu un proiect politic. Sa nu mai intram in lupte ce nu privesc PSD. Chiar daca sunt membri implicați, nu trebuie sa ne implicam. Vor fi 5 vicepreședinți, 8 pe regiuni, secretar general și trei organizați ca meritocrație politica. Trebuie sa caștigam alegerile, asta o sa propun la Congres", a spus Marcel Ciolacu la TVR 1. Reamintim ca președintele interimar al PSD, a anunțat ca pe data de 29 februarie va avea loc Congresul PSD, și a precizat ca data va fi schimbata in cazul in care situația generata de coronavirus se va agrava pe teritoriul Romaniei. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

