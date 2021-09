Stiri pe aceeasi tema

- Subprefectul Antonela Ghita a declarat, sambata, ca, la rata actuala de incidenta COVID-19 din Capitala, la Congresul PNL pot participa peste 2.500 de persoane doar daca toti participantii sunt vaccinati. "O sa vedem care vor fi conditiile sanitare, ce se va impune (...). Astazi, pentru ca avem 2,33…

- Subprefectul capitalei Antonela Ghița a anunțat ca in prezent congresul PNL ar putea fi organizat doar cu jumatate din numarul anunțat de participanți din cauza creșterii numarului de persoane infectate in București. In aer liber pot fi mai multe persoane doar daca acestea sunt vaccinate, potrivit…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat, sambata, ca pe 25 septembrie, la Congresul PNL desfasurat la Romexpo, vor participa 5.000 de persoane, iar organizatorii vor cere punctul de vedere al CNSU. Precizarile au fost facute inaintea sedintei Biroului Politic National al PNL, pe a carei ordine de zi figureaza…

- Senatorul USR PLUS Marius Bodea sustine ca o colaborare la Iasi intre partidul din care face parte si PNL este exclusa in conditiile actuale, motivand ca "USR PLUS nu poate gira incompetenta, mafia din urbanism si smecheriile gastilor din spatele lui Chirica si Alexe". Marius Bodea a declarat,…

- O situație desprinsa, parca, dintr-un film de acțiune a ajuns in atenția publica in cursul zilei de joi, 29 iulie. Cand s-a aflat ca o jumatate de tona de droguri, de cocaina mai exact, a fost descoperita ascunsa in zeci de baxuri de banane. Conform DIICOT-ului, valoarea de piața a drogurilor indisponibilizate…

- Cateva sute de simpatizanti ai partidului Actiunii Comune - Congresul Civic, in frunte cu foștii comunisti Mark Tkaciuc si Iurie Muntean, au marsaluit sambata pe strazile Capitalei, fluturand pancarte și scandand lozinci.

- Congresul PNL din aceasta toamna este, mai mult decat o campanie cu atacuri interne, un joc al cifrelor. 5000 de delegați vor vota la Congres, filialele județene cu cele mai bune rezultate in alegeri avand și cei mai mulți delegați. De cele mai multe ori, la congresul PNL se formeaza așa numitele…

- Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a organizat un flashmob in Piața Marii Adunari Naționale (PMAN) in care au fost prezentate mai multe statistici. "Avem nevoie de 13% mai multe cadre didactice, avem nevoie de 40% mai mulți medici și asistenți medicali tineri. 60% dintre tineri sint economic inactivi…