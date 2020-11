Stiri pe aceeasi tema

- Maia Sandu a invins sistemul incremenit și propaganda comunista din Republica Moldova și a devenit președinte al Republicii Moldova. Are 48 de ani și este prima femeie care ocupa o asemenea funcție nu numai in Republica Moldova, ci in intreaga Europa de Est. Victoria ei este victoria mișcarii…

- PodcasturiExpert: Ce inseamna felicitarea lui Putin, adresata pentru Sandu Analistul politic Roman Mihaeș susține ca mesajul președintelui rus Vladimir Putin in care o felicita pe Maia Sandu pentru victoria in alegerile prezidențiale din Republica Moldova este un semnal foarte clar ca Rusia iși dorește…

- Observatorii internationali ai Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) au criticat aspru miercuri "acuzatiile nefondate" ale presedintelui Donald Trump privind fraude in alegerile prezidentiale din SUA, subliniind ca acestea "slabesc increderea publicului in institutiile democratice",…

- Mijlocasul roman Nicolae Stanciu a dat pasa decisiva la golul prin care Slavia Praga a invins-o pe Bayer Leverkusen cu 1-0, joi seara, pe teren propriu, in Europa League la fotbal. Stanciu l-a servit pe Peter Olayinka la golul marcat in min. 80. Internationalul roman a ratat un penalty…

- Eric Bicfalvi a egalat din penalty (86) in meciul cu Veles, din liga a doua, și a decis apoi calificarea in „optimile” Cupei: 3-1 pentru Ural. Eric Bicfalvi are un inceput excelent de sezon in Rusia. Autor a trei goluri in primele noua etape din acest campionat, mijlocașul roman a reușit azi primul…

- Finlanda a avut cu 90% mai putine decese de coronavirus pe cap de locuitor decat Suedia, iar economia sa a fost afectata mai putin in prima jumatate a anului. Chiar si acum, cand restul Europei este ingrijorat din pricina unui nou val de cazuri, Finlanda are una dintre cele mai scazute rate de infectare…

- Modelul israelian Bar Refaeli s-a prezentat luni la un centru pentru persoanele cu dizabilitati, situat la est de orasul Tel Aviv, pentru a incepe sa ispaseasca o pedeapsa de noua luni de munca in folosul comunitatii, ce i-a fost impusa pentru evaziune fiscala, scrie Agerpres.

- Aliatii lui Aleksei Navalnii au obtinut duminica victorii simbolice in doua orase siberiene vizitate de principalul adversar de la Kremlin in timpul campaniei pentru alegerile regionale din Rusia, inainte de a fi spitalizat pentru o presupusa otravire, transmite AFP. La Novosibirsk, al…