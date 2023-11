Stiri pe aceeasi tema

- Treizeci si noua de palestinieni au fost eliberati vineri din inchisori israeliene in cadrul acordului de armistitiu de patru zile incheiat cu Hamas, a anuntat emiratul Qatar, care a mediat intelegerea, transmit dpa si AFP.

- Acordul dintre Israel și organizația islamista Hamas convenit miercuri, 22 noiembrie, pentru eliberarea a 50 de ostatici ținuți in Gaza in schimbul eliberarii a 150 de prizonieri palestinieni va fi repetat in cursul acestei luni, a declarat un oficial palestinian pentru agenția de presa Reuters.Oficialul,…

- Guvernul israelian și Hamas au convenit asupra unui armistițiu de 4 zile in Fașia Gaza, timp in care vor fi eliberați 50 de ostatici deținuți de palestinieni și 150 de prizonieri palestinieni din Israel. Cotidianul Times of Israel scrie ca guvernul a anunțat o prelungire cu o zi a acordului de incetare…

- Acord revoluționar in conflictul dintre Israel și Hamas! O pauza umanitara de patru zile va permite eliberarea a cel puțin 50 de ostatici, femei și copii, ținuți in Gaza, a declarat miercuri negociatorul cheie Qatar. Acordul, care s-a bazat pe aprobarea cabinetului israelian, marcheaza un pas major…

- Aripa armata a gruparii militante palestiniene Hamas a anunțat luni, 13 noiembrie, ca le-a transmis mediatorilor din Qatar ca este gata sa elibereze pana la 70 de femei și copii ținuți ostatici in Fașia Gaza in schimbul unui armistițiu de cinci zile, relateaza Reuters, potrivit Sky News și The Guardian."Armistițiul…

- Au trecut 3 saptamani de la masacrul comis de Hamas in Israel și din cei peste 200 de ostatici au fost eliberați doar 4. Increderea in Benjamin Netanyahu scade de la o zi la alta, in timp ce protestele pro-palestiniene și manifestarile antisemite au atins un nivel istoric.

- Crucea Roșie Internaționala a confirmat ca a ajutat la eliberarea a inca doi ostatici deținuți de Hamas și i-a transportat luni seara din Gaza, potrivit jurnalul.ro. Intr-o postare pe X, fostul Twitter, grupul umanitar adauga ca “rolul lor de intermediar neutru face posibila aceasta activitate și suntem…

- Aripa militara a Hamas, Brigazile al-Qassam, a anuntat vineri intr-un comunicat ca 13 prizonieri israelieni au fost ucisi in urma loviturilor israeliene asupra Fasiei Gaza din ultimele 24 de ore, relateaza The Guardian, care citeaza Reuters. Sase dintre ostatici au fost ucisi in lovituri asupra a doua…