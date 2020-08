Stiri pe aceeasi tema

- Este primul proiect privat de acest gen care isi propune sa conecteze transatlantic SUA de tari europene precum Spania si Marea Britanie. Pana in prezent, Google mai dezvolta proiecte similare care leaga Statele Unite de America de Sud - priectul Curie, de Franta - proiectul Dunant si de Africa - proiectul...

- Vaccinul experimental, care a fost licentiat catre compania farmaceutica britanica AstraZeneca, a provocat un raspuns imunitar in studiile clinice preliminare, potrivit datelor publicate luni, care sustin sperantele ca acesta va putea fi utilizat de la sfarsitul anului 2020. ”Tinta de sfarsit al anului…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a dispus o revizuire a statuilor și numelor strazilor din capitala Regatului Unit dupa ce protestatarii Black Lives Matter au darâmat statuia din Bristol a lui Edward Colston, un negustor de slavi britanic, relateaza Reuters.O statuie a lui Edward Colston,…

- Statuia unui negustor de sclavi din Bristol, Edward Colston, a fost doborata și aruncata in port in a doua zi de proteste antirasism in Marea Britanie, potrivit BBC. Statuia de bronz ridicata in 1895 pe o strada care ii poarta numele a fost smulsa de pe piedestal cu ajutorul unor corzi.Ulterior, unul…

- Statuia unui negustor de sclavi din Bristol, Edward Colston, a fost doborata și aruncata in port in a doua zi de proteste antirasism in Marea Britanie, potrivit BBC. Statuia de bronz ridicata in 1895 pe o strada care ii poarta numele a fost smulsa de pe piedestal cu ajutorul unor corzi.Ulterior, unul…

- Medicamentul anti-malarie hidroxiclorochina, va fi testat pe 40.000 de angajați in sistemul de sanatate din Europa, Asia, Africa și America de Sud. Procesul a inceput deja in mai multe spitale din Marea Britanie.

- Conform Daily Star , oficialul OMS a declarat ca in acest context alarmant este „timpul pentru pregatire, nu pentru sarbatoare” Dr. Hans Kluge a subliniat ca ratele de deces și infecție au scazut in mai multe țari, inclusiv in Marea Britanie, dar el este ingrijorat de perspectiva unui al doilea val…

- Marți, 21 aprilie, și apoi miercuri, 22 aprilie, la Angers, in Franța, locuitorii au auzit un zgomot ciudat. L-au sesizat locuitorii din oraș, dar și cei din imprejurimi. Unii au spus ca ar fi ca un zgomot de avion, alții l-au comparat cu cel al unui tren sau al unui trasnet. Cu toții insa au menționat…