Conflict Israel-Palestina: 10 palestinieni uciși în ciocniri cu armata israeliană Zece palestinieni au fost uciși vineri în Cisiordania ocupata în mai multe ciocniri cu armata israeliana, dupa o zi de ample proteste furioase, potrivit unui nou raport al ministerului palestinian al sanatații, potrivit AFP.

Majoritatea acestor palestinieni au fost uciși cu de catre IDF în proteste care au escaladat în ciocniri în locații din Cisiordania, a raportat ministerul sanatații, raportând aproximativ 150 de raniți. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

