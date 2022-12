Conflict în tren: conductorul a primit un pumn în figură Un conductor de tren a fost atacat de un pasager baut. Conductorul spune ca atacul a fost nemotivat. Pasagerul, dimpotriva, ca ar fi fost injurat de conductor, nemultumit ca primeste bilete in loc de bani. Incidentul s-a petrecut in martie anul trecut. Domiciliat in Dolhasca, Sorin Constantin venise, insotit de concubina sa, la Pascani, pentru a vinde maturi. Aproape de ora 17.00, cei doi au vrut sa se urce in trenul spre Bucuresti, fara a avea bilete. Seful de tren le-a cerut sa coboare, iar Constantin a replicat cu injuraturi. Pana la urma, a fost dat jos din tren de politistii feroviari. A… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei ungare a pledat, marti, in cadrul reuniunii ministrilor de externe din NATO de la Bucuresti, pentru depunerea tuturor eforturilor necesare evitarii unui conflict armat direct intre alianta militara nord-atlantica si Rusia.

- Seful diplomatiei ungare, Peter Szijjarto a pledat marti, in cadrul reuniunii ministrilor de externe din NATO de la Bucuresti, pentru depunerea tuturor eforturilor necesare evitarii unui conflict armat direct intre alianta militara nord-atlantica si Rusia, subliniind ca o escaladare a ostilitatilor…

- Politistii din Bucuresti au stabilit ca incarcatorul cu 15 gloante pierdut de un politist in timpul unei interventii a fost gasit de un grup de trei persoane, care l-au luat si l-au aruncat in cosul de gunoi al unui magazin. Cei trei au fost identificati si dusi la audieri, informeaza News.ro. Politia…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat joi dimineața la Digi24 ca pompierii verifica zonele vulnerabile la seism, in special Centrul Vechi din București. El a precizat ca nu au fost inregistrate pagube. Șeful DSU a menționat ca ISU nu a transmis mesaje RO-ALERT și a enumerat cele mai importante reguli generale…

- Un barbat care circula cu o trotineta și un șofer s-au luat la bataie, intr-o intersecție din Sectorul 4 al Capitalei. Incidentul a avut loc, miercuri seara, iar poliția a deschis un dosar penal pentru lovire și alte violențe. Imaginile cu bataia din trafic au fost postate pe rețelele de socializare.…

- Declaratii la București cu prilejul Zilei Unitatii Germane Președintele României, Klaus Iohannis / Foto. presidency.ro. Ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Peer Gebauer, spune ca tara sa încurajeaza România sa avanseze cu ambitie în ceea ce priveste…

- DOLIU in lumea teatrului: A murit Alexandru Arșinel. Actorul avea 83 de ani DOLIU in lumea teatrului: A murit Alexandru Arșinel. Actorul avea 83 de ani Alexandru Arsinel s-a nascut in localitatea Dolhasca, judetul Suceava, potrivit www.teatrultanase.ro. A absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica…

- Actorul Alexandru Arșinel a murit, joi, la varsta de 83 de ani. Unul dintre fii sai, Bogdan Arsinel, a confirmat decesul. Actorul se confrunta cu probleme cardiace. Marele actor a suferit enorm in ultimii ani din cauza unor probleme cardiace. Informatia a fost confirmata de unul dintre fii acestuia.…