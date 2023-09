Stiri pe aceeasi tema

- Romania este pe harta capitalului francez, dar ne trebuie predictibilitate și forța de munca, a declarat Adela Jansen, vicepreședinte Camera Franceza de Comerț, Industrie și Agricultura din Romania (CCIFER).

- Exista locuri de munca in Romania unde salariul de baza e 8.000 de lei, primii angajații fiind cooptați in Mioveni, insa este nevoie de mana de lucru in toata țara. Primești și un apartament, iar condițiile sunt ca in Germania sau Franța. Locuri de munca in Romania. Cum poți sa caștigi 8000 de lei pe…

- Presedintele Consiului Judetean Iasi, Costel Alexe, a declarat, in cadrul unui eveniment organizat la Macaresti in Republica Moldova, ca ”prin acest sistem de furnizare a apei, traversam granita nu doar pe poduri de flori, dar de data aceasta cu un scop mult mai concret”. ”Oferim nu doar apa, ci si…

- Deficitul de forța de munca din Romania a devenit o problema majora, iar analiza realizata de consultanții de la XTB Romania arata ca mai mulți factori se combina pentru a accentua aceasta situație. Unul dintre acești factori este ponderea tot mai redusa a absolvenților de liceu, care nu mai opteaza…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au crescut cu 16,7% in iulie, comparativ cu perioada similara din 2022, a 12-a luna de crestere consecutiva, in urma imbunatatirii cererii pentru vehicule electrice, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor…

- Aproape 50.000 de romani au plecat definitiv din țara anul trecut, cel mai mare numar din ultimii treizeci de ani. Datele au fost furnizate de Institutul Național de Statistica. Prin comparație, in ultimul deceniu, țara noastra a pierdut prin migratia externa definitiva 250.000 de romani, adica echivalentul…

- FOTO VIDEO| Romania trimite modul specializat de stingere a incendiilor de padure in Franța pentru consolidarea rezilienței impotriva riscului de incendii FOTO VIDEO| Romania trimite modul specializat de stingere a incendiilor de padure in Franța pentru consolidarea rezilienței impotriva riscului de…

- Agenda de reforme a Republicii Moldova, situația de securitate din regiune și parcursul european al țarii vor fi abordate in cadrul vizitei intreprinse la Chișinau de catre Președinta Bundestagului Republicii Federale Germania, Barbel Bas. Oficialul se va afla in perioada 12 – 13 iulie intr-o vizita…