Conferinţa Naţională a Comunităţii "Educaţie pentru Ştiinţă" Conferinta Nationala a Comunitatii "Educatie pentru Stiinta" Participantii, peste 200 de profesori, consilieri scolari, studenti, experti în educatie, factori decizionali si reprezentanti ai scolilor, universitatilor si institutelor de cercetare discuta despre carierele viitorului, practici pedagogice inovative, precum si implementarea unor proiecte. Pe lânga sesiuni plenare, ateliere, mese rotunde, prezentari de proiecte si lucrari stiintifice, evenimentul propune participantilor si vizite la institutele de cercetare de pe platforma Magurele. Pe agenda… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

