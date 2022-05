Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a constatat ca o masura de ajutor de 1,9 milioane de euro acordata de Romania pentru a sprijini TAROM este in conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, potrivit unui comunicat al forului comunitar. In cadrul masurii, ajutorul va lua forma unei injecții de capital. Din…

- BACALAUREAT 2022: TOATE modelele de subiecte din ultimii ani, pentru pregatirea liceenilor la examen Liceenii care se pregatesc in acest an pentru examenul de Bacalaureat 2022 au la dispoziție modele de subiecte publicate de Ministerul Educației, dar și teste de antrenament și variantele de subiecte…

- Romania va organiza o conferința pentru sprijinirea Republicii Moldova Bogdan Aurescu. Foto: facebook/MAE. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Ministrul de externe, Bogdan Aurescu, a anunțat la Bruxelles, la Consiliul Afaceri Externe, ca România va organiza pe 5 aprilie, la Berlin,…

- Companiile aeriene Lufthansa si Austrian Airlines anunta suspendarea zborurilor catre si dinspre Kiev din cauza tensiunilor din zona. Compania aeriana germana Lufthansa suspenda zborurile catre si dinspre Kiev in perioada 21 februarie – 28 februarie, conform antena3.ro . Lufthansa și Austrian Airlines…

- Participantii la conferinta ”The First European Forum on the Supremacy of National Constitutions over European Bureaucracy”, organizata de AUR, au adoptat Declarația de la București prin care este exprimat atasamentul pentru drepturile si libertatile fundamentale ale omului. „Alianta pentru Unirea Romanilor…

- În plina criza generata de mobilizarea forțelor rusești la granița cu Ucraina și în contextul transferului a 1.000 de soldați americani, secretarul general al NATO Jens Stoltenberg sosește vineri în România. Împreuna cu președintele Klaus Iohannis, acesta va vizita Baza…

- Ce se intampla cu Liceenii și alte filme din perioada comunista in Romania Foarte multe dintre filmele romanești realizate inainte de 1989 sunt inca difuzate pe TV și iubite de public. Saptamana trecuta ar fi avut avut loc o ședința CNA in cadrul caruia s-ar fi hotarat recomandarea ca televiziunile…