- Lovituri masive au tintit regiunile Harkov si Odesa, din estul, sudul dar si in vestul Ucrainei, au anuntat joi autoritatile locale, transmite AFP.De luni de zile, Rusia bombardeaza instalatii-cheie din Ucraina cu rachete si drone, perturband viata de zi cu zi a milioane de persoane, aprovizionarea…

- Denis Pusilin, liderul impus de Moscova in regiunea Donetk (estul Ucrainei), anexata de Rusia in septembrie trecut, a declarat luni ca fortele ruse 'isi amelioreaza pozitiile' in directia Avdiivka, situata la nord de centrul administrativ al regiunii cu acelasi nume, relateaza EFE, potrivit Agerpres.…

- Conducerea Serviciului de Stat - Graniceri din Ucraina (SBGS) avea informații ca Rusia va ataca Ucraina din Belarus și ca invazia va avea loc pe teritoriul zonei de excludere de la Cernobil, a declarat șeful Serviciului de Stat al Granicerilor, Serhii Deyneko, intr-un interviu acordat publicației…

- Șefa centrului de presa al Forțelor de Aparare din sudul Ucrainei, Natalia Humeniuk, a raportat, luni, ca Flota Rusiei mentine 11 nave in Marea Neagra, inclusiv trei transportoare inarmate cu 20 de rachete de tip Kalibr. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Rusia diminueaza in mod deliberat numarul pierderilor sale in razboiul impotriva Ucrainei, afirma sambata Ministerul britanic al Apararii intr-un buletin informativ cu privire la situatia de pe frontul din Ucraina, in baza datelor furnizate de serviciile sale de informatii, potrivit DPA si Ukrinform,…

- Lupte aprige au izbucnit in Soledar, estul Ucrainei, unde Rusia incearca cu disperare sa schimbe cursul razboiului, inlocuind inca o data liderii militari, in timp ce Kievul pare mai aproape de asigurarea armelor grele occidentale, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Comitetul Militar al NATO va avea o reuniune pe 18 si 19 ianuarie la Bruxelles pentru a analiza evolutia razboiului pornit in februarie anul trecut de Rusia impotriva Ucrainei si a lua in discutie alte ''chestiuni de importanta strategica'', a anuntat luni Alianta Nord-Atlantica, transmite agentia…

- - Țarile occidentale trebuie sa fie gata sa-i acorde Ucrainei sprijin pe termen lung din cauza continuarii acțiunilor militare, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, transmite RBK, citand mass-media occidentala. Stoltenberg afirma ca mobilizarea parțiala facuta in Rusia demonstreaza…