Conducerea PSD se reuneste la Neptun. Un membru al partidului ar putea fi exclus pentru criticarea lui Dragnea

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD se reunesc sambata, la Neptun, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), urmand sa discute despre evaluarea ministrilor din Cabinetul Dancila, despre o posibila suspendare a presedintelui Klaus Iohannis din functie si despre strategia pe care PSD va merge in sesiunea de toamna a Parlamentului.…

- Liderii PSD se reunesc, sâmbata, la Neptun, în ședința Comitetului Executiv Național(CExN) pentru a evalua Guvernul Dancila și pentru a discuta despre suspendarea lui Iohannis.

- Conducerea PSD, in frunte cu presedintele partidului, Liviu Dragnea, se reuneste in weekend la Neptun pentru a discuta despre recentele tensiuni din partid si pentru a analiza activitatea Guvernului Viorica Dancila la sapte luni de la preluarea mandatului. La malul marii vor ajunge presedintii organizatiilor…

- Conducerea PSD, in frunte cu presedintele partidului, Liviu Dragnea, se reuneste in weekend la Neptun pentru a discuta despre recentele tensiuni din partid si pentru a analiza activitatea Guvernului Viorica Dancila la sapte luni de la preluarea mandatului.

- Liderii PSD va analiza, vineri si sambata, in statiunea Neptun, activitatea ministrilor social-democrati dupa sapte luni de mandat si va stabili daca se impune o remaniere guvernamentala.

- Social-democratii se reunesc in sedinta Comitetului Executiv National in perioada 31 august - 2 septembrie, au declarat pentru AGERPRES surse social-democrate. Tot atunci va avea loc si intalnirea conducerii PSD cu liderii organizatiilor judetene si cu grupurile parlamentare social-democrate, au…

- Social-democratii se reunesc in sedinta Comitetului Executiv National in perioada 31 august - 2 septembrie, au declarat pentru Agerpres surse social-democrate. Tot atunci va avea loc si intalnirea conducerii PSD cu liderii organizatiilor judetene si cu grupurile parlamentare social-democrate, au…

- Liderii PSD se reunesc in cadrul Comitetului Executiv Național, ședința in care principalul subiect pe ordinea de zi va fi marele miting pe care liderii social-democrați il vor organiza pe data de 9 iunie, in Capitala.Citește și: Un jurnalist roman in SUA, dezvaluire BOMBA: cu cine s-a intalnit…