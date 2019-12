Conducerea preventivă salvează vieţi Le recomandam tuturor persoanelor care se afla la volanul unor autoturisme sa conduca preventiv! Politistii rutieri sunt si azi in trafic, si vor fi la datorie pe tot parcursul weekendului, nu pentru ca au un target in ceea ce priveste amenzile si permisele de conducere, ci pentru a-i depista pe cei care incalcand normele rutiere pun in pericol siguranta pe drumurile publice. O actiune a politistilor Serviciului Rutier, organizata ieri, 12 decembrie, a relevat ca unii soferi ignora sa respecte toate normele rutiere. In urma verificarilor a 148 de autoturisme, au fost aplicate 87 de sanctiuni… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

