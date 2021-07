Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul Timisoarei, Cosmin Tabara, este noul presedinte al PNL Timisoara, in urma celei de-a doua conferinte de alegeri, care a stabilit, sambata, noua conducere a organizatiei. Cosmin Tabara a primit votul a 238 de electori, in timp ce contracandidatul sau, Claudiu Chira, a cumulat 119 voturi,…

- S-au incheiat alegerile la PNL Timișoara. Cosmin Tabara a fost ales noul președinte al organizației municipale, dupa o conferința cu scandal. A avut un scor dublu fața de contracandidatul sau Claudiu Chira. Se anunța deja contestarea alegerilor, iar circul s-a mutat pe Facebook.

- Scandal cu imbranceli și acuzații in fața cladirii in care se desfașoara sambata alegerile pentru conducerea filialei PNL Timișoara. UPDATE 15 candidati inscrisi pentru functia de presedinte al PNL Timisoara si-au retras candidaturile, ramanand in cursa doar doi: Cosmin Tabara si Claudiu Chira. Scandalul…

- Saptesprezece persoane, membri ai PNL, s-au inscris in cursa pentru presedintia PNL Timisoara, la alegerile de sambata. Lista nu este publica, insa, printre cei care isi anuntasera candidatura se numarau si cei doi rivali de la alegerile din 3 iulie, Raul Ambrus si Cosmin Tabara. Vineri seara, insa,…

- Comisia de Arbitraj a PNL a decis ca Raul Ambrus a fost suspendat corect si statutar, astfel ca acesta nu va mai participa la alegerile pentru presedintia PNL Timisoara de sambata, deoarece candidatura sa a fost invalidata.

- Tanarul politician Raul Ambruș da dovada de instabilitate. Dupa ce vineri, prin intermediul unui comunicat de presa oficial al PNL Timiș, transmitea ca s-a inscris in competiția pentru funcția de președinte al organizației PNL Timișoara recunoscand activitatea Biroului Politic Local pe care l-a contestat…

- Sambata, 3 iulie, se va alege noul președinte al PNL Timișoara. Funcția ramasa libera in urma demisiei lui Dan Diaconu, era ocupata cu titlu de interimat, de la momentul alegerilor locale, de șeful PNL Timiș, Alin Nica. Luni este ultima zi in care se mai pot depune candidaturile pentru funcția de președinte…

- Daca Alin Nica nu va avea nici cea mai mica problema in a fi ales presedinte al PNL Timis, la organizatia Timisoara lucrurile sunt mult mai complicate. Pana la aceasta ora sunt vehiculate cel putin trei nume pentru a prelua conducerea organizatiei municipale: Raul Ambrus, Cosmin Tabara si Marilen Pirtea..…