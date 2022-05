Starea mijloacelor de transport din parcul STB este absolut dramatica, fiind probleme la sistemele de franare si alerte de incendiu, iar calatorii sunt in pericol si exista riscul sa se repete tragedia de la Colectiv. Este declarația facuta marti, de Horia Constantinescu, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), intr-o conferinta de presa. „In urma […] The post Conducerea ANPC, despre starea parcului STB: „Nu vrem o tragedie precum cea de la Colectiv” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .