Condamnat pentru tâlhărie, căutat de poliţişti Politistii cauta un barbat de 35 de ani, nascut in Craiova si domiciliat in Drobeta Turnu Severin, condamnat la patru ani si noua luni de inchisoare pentru talharie si efectuarea de operațiuni financiare in mod fraudulos. Fratele barbatului a primit o pedeapsa de doi ani si o luna de inchisoare cu suspendare. Anchetatorii au retinut ca, pe 14 septembrie 2017, barbatul de 35 de ani a batut un barbat si i-a sustras un card bancar si o suma de bani. Ulterior, impreuna cu fratele sau, au scos de pe cardul victimei aproximativ 4.300 de lei. Instanta de judecata a retinut ca talharia a avut loc in noaptea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

