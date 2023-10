Condamnat la inchisoare pentru infractiuni la regimul rutier, dus in penitenciar de politistii de la Urmariri.

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 3 octombrie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis in aceeasi zi, de catre Tribunalul Bistrita-Nasaud. Mandatul a fost emis pe numele unui tanar de 23 de ani, din Bistrita Bargaului condamnat la pedeapsa…

- Condamnat pentru trafic de droguri de risc si de mare risc, efectuarea fara autorizatie de operatiuni cu substante susceptibile de a produce efecte psihoactive si detinere de droguri de risc si de mare risc, dus in penitenciar de politisti La data de 3 octombrie a.c., politistii Serviciului de Investigatii…

- In perioada 29 30 august 2023, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au constatat mai multe infractiuni la regimul rutier in municipiu si in judet. In perioada 29 30 august 2023, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au constatat mai multe…

- La data de 16 august a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale, Compartimentul Urmariri, au pus in aplicare 3 mandate de executare a pedepsei inchisorii, emise de Tribunalul Cluj. Doua dintre mandate au fost emise pe numele unui barbat, de 52 de ani si a unui tanar de 21 de ani, ambii din…

- La data de 14 august a.c., in jurul orei 18.00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Breaza in timp ce se aflau in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Privighetorilor, au oprit, pentru control, un ATV condus de un tanar in varsta de 17 ani. In urma verificarilor efectuate in bazele de…

- In perioada 8 9 august 2023, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au constatat mai multe infractiuni la regimul rutier. In perioada 8 9 august 2023, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au constatat mai multe infractiuni la regimul rutier,…

- In perioada 31 iulie 1 august 2023, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au depistat mai multe infractiuni la regimul rutier. In perioada 31 iulie 1 august 2023, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au depistat mai multe infractiuni la regimul…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale - Compartimentul Urmariri au pus in aplicare la data de 20 iulie a.c., un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Judecatoria Beclean. Astfel, un barbat de 33 de ani, din Bistrita, a fost condamnat la pedeapsa de 4 ani si 1 luna inchisoar…