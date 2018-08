Condamnat dupã ce si-a opãrit sotia cu apã clocotitã VIOLENT…Un barbat din Puntiseni, comuna Costesti, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare si obligat sa plateasca 15.000 de lei, cheltuieli de spitalizare dupa ce a fost judecat, in procedura simplificata, sub acuzatia de vatamare corporala. Spre sfarsitul anului trecut, pe fondul unor certuri familiale, barbatul, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a aruncat cu apa [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

