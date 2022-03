Stiri pe aceeasi tema

- Tiberiu Balint, fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara, a incheiat cu procurorii DNA un acord de recunoaștere a vinovației. Acestea era acuzat ca ar fi primit suma de 510.000 de lei de la un om de afaceri, pentru prelungirea unui contract de lucrari. Acuzat intr-un dosar de luare de…

- Dosarul in care Ferenczi Arnold Ioan, fost manager de vanzari in cadrul Terasteel SA, este acuzat de constituire de grup infracțional organizat, inșelaciune cu consecințe deosebit de grave in forma continuata, instigare la fals informatic in forma continuata și fals in inscrisuri sub semnatura privata,…

- Are 37 de ani și a nascut 8 copii. Este impresionant, dar mai impresionant este ca toți acești copii au fost aduși pe lume prin operații de cezariana: primii 7 nascuți in Italia și cel de-al optulea, o fetița, tot prin cezariana, la Spitalul Județea din Alba Iulia, ceea ce reprezinta un record național.…

- Acest articol este o acțiune umanitara finanțata și publicata de Fundația Ringier. Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi gasite pe site-ul www.ajutacopiii.ro . O cumplita maladie invinsa dupa o lupta acerba și-a aratat din nou chipul had și, pentru a doua oara, l-a lovit cu și mai mare forța pe…

- Spitalele din Italia, cu precadere cele din regiunea Lazio și, implicit, Roma, aproape ca nu mai fac fața numarului mare de persoane diagnosticate pozitiv cu Covid-19. Și, dupa cum spun autoritațile medicale, situația devine tot mai exploziva. Mai ales ca, incepe sa se simta o lipsa acuta de personal.…

- „Am fost citat de DIICOT Iasi pentru continuarea perchezitiei informatice. Au fost deja doua zile de percheztii unde s-au copiat toate datele de pe mediile de stocare ridicate de la mine din casa. Astazi presupun ca sunt chemat sa ma informeze ce s-a gasit, sau sunt chemat sa continuam perchezitia informatica…

- Treizeci de persoane au fost trimise in judecata de procurorii DNA Cluj intr-un dosar care vizeaza obtinerea de permise auto sau permise port-arma in baza unor documente falsificate, in cauza fiind incheiate si sapte acorduri de recunoastere a vinovatiei.Potrivit buletinului de presa transmis, vineri,…