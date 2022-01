Concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la mai multe școli din Iași Inspectoratul Școlar Județean Iași organizeaza concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct vacante in unitațile de invațamant preuniversitar de stat, sesiunea 2022. Concursul este organizat in baza prevederilor Metodologiei privind organizarea și desfașurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitațile de invațamant preuniversitar de stat, aprobata prin O.M.E. nr. 4597/2021, cu modificarile și completarile ulterioare (O.M.E. nr. 3026/2022). La concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct din unitațile de… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

