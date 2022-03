Concurs pentru directori în învăţământ: doar 18 candidaţi din 35 au trecut de interviu Aproape jumatate dintre candidatii care ar fi trebuit sa sustina proba interviului din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor de director si director adjunct in zilele de luni si marti fie s-au retras, fie nu s-au prezentat la interviu. Practic, dintre cei 35 de candidati programati in cele doua zile, 14 figureaza pe listele ISJ Iasi fie ca retrasi, fie ca neprezentati (11 retrasi si trei neprezentati). Cu toate acestea, dintre cei care au venit la interviu, doar trei nu au reusit sa obtina note peste 8, dar si in aceste cazuri au fost obtinute note peste 7. In cursul zilei de ieri a fost… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

