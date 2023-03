Stiri pe aceeasi tema

- Elevii unui liceu din Beclean au organizat un targ al solidaritatii, impletind armonios pasiunea pentru robotica cu…bunatatea. Suma stransa va sprijini o intervenție chirurgicala menita sa readuca zambetul pe chipul unui copilaș de 10 ani. Targul caritabil de primavara a avut loc la Colegiul Național…

- Și fetele se pricep sa construiasca roboți ! O demonstreaza din plin echipa compusa din 13 fete, de la Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean. Sunt coordonate de profesoara de romana Nelia Nicula și au avut curaj sa invețe programare de la 0. Fetele de la Esentza Revolution au participat luna trecuta…

- CODE Kids vine la Aiud! Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud prin Biblioteca „Liviu Rebreanu”, in colaborare cu Fundația Progress ofera cursuri gratuite de robotica și programare pentru elevii cu varste intre 10 și 14 ani din municipiul Aiud. Avem 14 locuri disponibile pentru elevi, iar selectarea…

- Șapte echipe de robotica compuse din liceeni din intreg județul Bistrița-Nasaud au participat la una dintre cele mai importante competiții de robotica din Romania: First Tech Challenge. Competiția s-a desfașurat in doua etape, la București, intre 14-15 februarie și 18-19 februarie. Din mainile și mintea…

- 16 elevi din Colegiul „Andrei Mureșanu” și „Liviu Rebreanu” din Bistrița au participat la un inedit atelier de scriere creativa: Write Right. Acesta s-a focalizat pe storytelling și scenariu de film. Zilele trecute s-a lansat și blogul promis in cadrul proiectului. Atelierul de scriere creativa Write…

- „Ca nu ieste alta si mai frumoasa si mai de folos in toata viata omului zabava, decat cetitul cartilor.” (Miron Costin) Ziua Naționala a Lecturii a fost sarbatorita in avans anul acesta la Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”, elevii fiind in vacanța. Elevii din clasele a X-a A, a X a B si a IX-a C, [...]…

- Bolts and Gears, echipa de robotica a Colegiului Național „Liviu Rebreanu” din Bistrița a anunțat organizarea concursului de robotica „Demo Bistrița”. Evenimentul se va desfașura in perioada 10-12 februarie, la Bistrița. Concursul „Demo” este un concurs de pregatire a echipelor de robotica pentru Concursul…

- Competițiile de robotica sunt populare in randul elevilor liceelor cu profile reale, iar Becleanul a devenit „capitala” pentru gazduirea unui eveniment de antrenament pentru 200 de roboticieni din țara. A inceput First Tech Challenge. Echipa Esentza Robotics a Colegiului Național „Petru Rareș” din Beclean…