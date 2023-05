Stiri pe aceeasi tema

- S-a anunțat concurentul care a fost eliminat de la Chef la cuțite in edișia din aceasta seara a emisiunii. Au fost momente tensionate pentru echipa lui Catalin Scarlatescu. Mulți au obținut punctaje mici pentru ca nu au resoectat proba de la individuala.

- Tensiunea din primul battle al sezonului crește tot mai multe. Sorin Bontea și Florin Dumitrescu l-au acuzat pe colegul lor ca trișeaza, in urma unor shot-uri pe care voia sa le puna pe farfurie.

- In ediția 19 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au fost uimiți atunci cand au descoperit ceva neașteptat sub cloșuri. Apariția unui personaj misterios, „Nu am timp”, i-a surprins și mai mult.

- Alex Furman este concurentul care i-a uimit pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu in ediția 19 a emisiunii Chefi la cuțite. Tanarul a prezentat niște trucuri de magie uluitoare.

- In aceasta seara, de la ora 20:30, la Antena 1, ringul preselecțiilor de la Chefi la cuțite va aduce un mix savuros de concurenți, iar jocul de amuleta ii va trece pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu printr-o noua proba solicitanta.

- Valentin Andrieș a reușit sa ii emoționeze pe jurații de la Chefi la cuțite. Tanarul nevazator a uimit pe toata lumea cu optimismul lui. I-a cucerit sau nu pe Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea cu preparatul pe care l-a gatit?

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11, este una plina de surprize. Ce proba au primit jurații de data aceasta. Jocul de amuleta a incins spiritele. Cine va alege caștigatorul. S-a lasat cu un mic conflict intre Catalin Scarlatescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu.

- Iulia Ponor și Mariana Popa au participat la Chefi la cuțite și au reușit sa obțina trei cuțite. Inainte de acest moment, cele doua tinere au reușit sa-i uimeasca pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu cu dezvaluirile despre activitatea care le aduce sume importante in conturi.