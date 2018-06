Concurenta cu Vitiligo de la Burlacul. A ascuns boala tot timpul sub machiaj! Concurenta cu Vitiligo de la Burlacul. A ascuns boala tot timpul sub machiaj! “Aveam nevoie de o ora si jumatate, in fiecare zi, pentru machiaj, in perioada in care eram concurenta emisiunii “Burlacul” din anul 2015. Poate ca pare absurd sa te machiezi atata timp, dar pentru mine era absolut necesar pentru ca nu am vrut ca oamenii sa stie ca am vitiligo.” – Breanne Rice Breanne Rice avea 19 ani cand a observat, pentru prima data, o pata alba, care tot crestea, sub ochiul stang. Initial, a crezut ca este vorba despre o pata de la soare, dar, in curand, a fost diagnosticata cu vitiligo. In acel… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

