Formatia de liga secunda Concordia Chiajna a invins-o pe Chindia Targoviste cu scorul de 2-1 (0-0), sambata, pe teren propriu, in prima mansa a barajului pentru Liga I de fotbal. Chindia, clasata pe locul 7 in play-out-ul Ligii I, a deschis scorul, prin Daniel Florea (50), dar Concordia, formatie care a incheiat pe locul 5 in play-off-ul Ligii a II-a, a revenit si a egalat prin Adrian Voicu (58 – penalty), dupa un fault comis de Andrei Serban asupra lui Carol Taub. Victoria ilfovenilor, antrenati de Ianis Zicu, a fost adusa de autogolul lui Andrei Pitian (68), care a trimis imparabil in propria…