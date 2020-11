Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul devastator izbucnit sambata seara la secția ATI de la Spitalul Județean Piatra Neamț, in urma caruia au murit 10 oameni, iar alte șapte au suferit arsuri grave, readuce in actualitate improvizațiile periculoase care se fac la instalațiile electrice in multe unitați sanitare din Romania. Reprezentantul…

- Un reprezentant al unei firme care instaleaza aparatura medicala in secțiile ATI a vorbit la Digi24 despre felul in care se fac improvizații in multe dintre spitalele din Romania. Sorin Popa a ilustrat cu o serie de fotografii numeroasele nereguli identificate in unitațile medicale, de la prize desfacute…

- Alexandru Rafila a vorbit despre reducerea transmiterii virusului SARS-CoV-2 prin intervenții de sanatate publica, prin testare, dar și despre vaccinare, atunci cand aceasta va fi posibila pentru cea mai mare parte a populației, conform Alephnews. Medicul, care candideaza pe lista PSD la alegerile…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat lista țarilor sau zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea. Pe lista se regasesc țari precum Franța, Belgia, Marea Britanie și Spania. The post Lista actualizata…

- Episcopia Devei si Hunedoarei a donat vineri Spitalului Județean de Urgența Deva echipamente medicale in valoare de aproximativ 325.000 lei, potrivit Basilica.roEste vorba despre un sistem centralizat de injectomate și infuzomate, destinat Compartimentului de Terapie Intensiva Coronariana…

- Ministrul german al sanatatii, Jens Spahn, le-a recomandat astazi compatriotilor sai ca toamna aceasta si iarna care vine sa evite vacantele in strainatate. Recomandarea oficialului are ca scop prevenirea cresterii numarului infectarilor de COVID-19 din cauza cazurilor importate. „Nu recomandam calatoriile…

- Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, organizatie umanitara cu expertiza in prevenirea si combaterea imbolnavirilor si interventia in situatie de dezastre, este in colaborare permanenta cu autoritatile centrale si locale si ofera sprijin logistic, uman si material pentru a consolida raspunsul…

- Spațiile aferente Serviciului de Anatomie Patologica din cadrul Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși au fost extinse, reabilitate și dotate cu aparatura medicala de ultima generație. Lucrarile de reabilitare și extindere au fost executate cu personal propriu, iar aparatura medicala a fost achiziționata…