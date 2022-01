Stiri pe aceeasi tema

- Daca pandemia și regulile sanitare ne vor permite, noul an ne va aduce concerte și evenimente muzicale de top. Untold și Saga sunt cele mai așteptate concerte ale anului viitor. Și anul acesta a fost unul complicat, fara prea multe evenimente muzicale de amploare. Pandemia și variantele noi ale virusului,…

- MARTIE 2022STING va canta pe 15 martie la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca - BT Arena. Concertul „My Songs” cuprinde cele mai indragite piese din intreaga cariera a cantaretului. Biletele au fost deja puse in vanzare si au preturi cuprinse intre 190 si 490 de lei.APRILIE 2022MALUMA vine la București…

- Legendara trupa britanica, IRON MAIDEN , canta la Romexpo pe 26 mai 2022, in aer liber! Biletele se pun in vanzare pe 6 decembrie la ora 10:00 pe iabilet.ro iar primele 500 de bilete din fiecare categorie au pret earlybird. Membrii Fan Clubului Iron Maiden au acces la bilete mai devreme. Invitatii…

- STING: MY SONGS, TURNEUL MONDIAL ACLAMAT DE CRITICI ADAUGA NOI DATE PENTRU PRIMAVARA ANULUI VIITOR IN CROAȚIA, GERMANIA, UNGARIA, LETONIA, LITUANIA ȘI ROMANIA, INCLUZAND CLUJ-NAPOCA, 15 MARTIE 2022, SALA POLIVALENTA BT ARENA. The Cherrytree Music Company, Live Nation, Emagic și Backstage Production…

