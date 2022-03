Stiri pe aceeasi tema

- Peste 170 de artizani din toata tara vor participa, luna viitoare, la traditionalul targ organizat cu prilejul Zilelor Sfantu Gheorghe, care anul acesta va avea o durata de patru zile, au anuntat, miercuri, organizatorii. Pentru a ajuta unitatile de alimentatie publica afectate de restrictiile impuse…

- TEGA organizeaza un targ de flori de primavara in centrul orasului Sfantu Gheorghe, unde sunt așteptați 10-15 comercianți, care se pot inscrie la sediul TEGA din strada Crangului nr. 1. Primavara este o perioada in care au loc multe evenimente asociate in mod tradițional cu florile, cum ar fi 1 martie…

- Inchirierea locurilor de parcare rezidențiale in Sfantu Gheorghe este reglementata de Hotararea Consiliului Local 55/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede ca inchirierea locurilor de parcare se face prin licitație. Persoanele cu handicap au in continuare dreptul de a beneficia…

- Pompierii au fost solicitați in cursul acestei nopți sa intervina la un incendiu produs la acoperișul unei societați comerciale din localitatea Targu Secuiesc. La fața locului s-a acționat cu doua autospeciale cu apa și spuma, o autoscara mecanica și o ambulanța #SMURD din cadrul Secției de Pompieri…

- In cursul saptamanii trecute, pompierii covasneni au avut zile de foc ca urmare a producerii unui numar de 17 incendii, dupa cum urmeaza: 10 incendii produse la case de locuit, cele mai mari probleme generate de aceste evenimente au fost in municipiul Sfantu Gheorghe, zona Szalomer, unde a ars in totalitate…

- In una din calatoriile mele aveam sa intalnesc un om de care m-a legat o prietenie constanta, care mai dureaza și in prezent. Era in februarie 2000. Tocmai fusesem invitat in Copenhaga, de catre Asociația Esperanto Forum, la un Curs Internațional de Democrație…

- Vineri – 07. Ianuarie 17:30 – Clifford: Marele caine roșu – SUA, Canada, animație, aventuri, familie, 97 min., dublaj maghiar, AG 18:00 – Tabara – Romania, acțiune, familie, 81 min., AP-12 19:15 – Casa Gucci – SUA, drama, crima, thriller, 157 min., subtitrare romana, N-15 19:45 – Trei etaje – Italia,…

- Operatorul regional de salubritate Tega din Sfantu Gheorghe, care acopera 38 de unitati administrativ-teritoriale din judetul Covasna, a anuntat ca nu va majora tarifele in acest an. „Anul 2022 a adus cresteri semnificative de preturi pentru majoritatea companiilor de utilitati publice din tara (…)…