- Cu toate ca a incheiat evenimentele derulate in Piața Sf. Ioan din Stagiunea Estivala, Filarmonica Brașov continua in luna septembrie concertele sale la Sala Patria și in alte locuri din municipiul de sub Tampa. Dupa cum ne-a informat Iosif Trif, PR al instituției, vineri, 2 septembrie 2022 Orchestra…

- Sase artisti au fost distinsi cu stele pe Aleea Celebritatilor la aceasta editie a Festivalului International de Teatru de la Sibiu (FITS): coregrafa Sasha Waltz, regizorul Krzysztof Warlikowski, violoncelistul Gotz Teutsch, scriitorul Eric-Emmanuel Schmitt, regizorul Claus Peymann si actorul Ion Caramitru.

- Evenimentul se desfașoara in zilele de 29 și 30 iunie 2022, intre orele 10-20, in fața Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu”. De asemenea, in data de 30 iunie, intre orele 18-21, la Gradina de Vara se desfașoara spectacolul ,,Absolvent UPIT 2022”. In cadrul evenimentului vor fi premiați șefii de promoție…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, directorul interimar al Filarmonicii „Banatul” din Timișoara, Ovidiu Andriș, și Gabriel Bebeșelea, dirijorul in rezidența pentru anul 2023, au prezentat, luni, o mare parte a programului artistic pe care aceasta instituția il pregatește in anul in care orașul va deține…

- Primaria Timisoara a castigat la Curtea de Apel Timișoara litigiul cu Ioan Garboni, fostul manager al Filarmonicii „Banatul”, prin care acesta a contestat evaluarea pe baza careia i-a fost incetat mandatul in fruntea institutiei de cultura. Intr-o prima instanta, la Tribunalul Timis, Garboni castigase…

- Vineri, 17 iunie, concertul simfonic de pe scena Filarmonicii „Banatul” va fi dirijat de maestrul Michael Cousteau care ne propune audierea unui program interesant pe scena Capitol — „Masque et Bergamasque op.112”, de Gabriel Faure, „Concertul pentru trombon si orchestra”, de Launi Grøndhal si „Ma Mere…

- N.D. Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești continua, și in acest an, seria de proiecte educative ce au rolul de a aduce cat mai aproape de tanara generație muzica, genurile ei, dar și instrumentele. Astfel, cel mai recent proiect care a fost deja lansat este cel intitulat ”Atelier de percuție”…