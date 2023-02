Concert GUNS N’ ROSES la București, pe 16 iulie! GUNS N’ ROSES vine la București pe 16 iulie, pentru prima oara reuniți in formula clasica, consacrata, pentru concertul rock al anului! Concertul, organizat de Emagic, va avea loc la Arena Nationala si ii va aduce pe aceeasi scena pe AXL ROSE, SLASH si DUFF MCKAGAN. Biletele vor fi disponibile in presale incepand de miercuri, 22 februarie, ora 10:00, pe gunsnroses.emagic.ro si bilete.emagic.ro . Vanzarea pentru publicul larg incepe vineri, 24 februarie, ora 10:00. De asemenea, publicul va putea achizitiona si pachete VIP, care vor include bilete premium, acces la barul VIP pe tot parcursul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Axl Rose, Slash si Duff McKagan si-au surprins fanii cand s-au reunit pentru un turneu mondial, concertand pentru prima oara in aceasta formula de la turneul Use Your Illusion Tour (1993). Turneul a cuprins 175 de concerte, pe toate continentele, timp de peste trei ani, devenind cel mai lung turneu…

- Primul concert din 2023 al legendarei trupe rock Guns N’ Roses este programat pentru data de 30 iunie, la Londra. Prestația formației este parte dintr-un festival celebru in capitala Angliei, organizat in Hyde Park – o oaza verde in zona urbana a Londrei. Este prima data cand grupul american de muzica…

