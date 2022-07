Duminca, 24 iulie 2022, la ora 18.00, va așteptam in sala festiva a Colegiului de Arte Baia Mare, la concertul „Gravity” susținut de Ansamblul de percuție Pulsar(t) din București condus de Lect. Univ. Dr. Sorin Rotaru. Ansamblul are la baza ideea de a promova atat repertoriul pentru percuție cat și formarea profesionala a tinerilor muzicieni. Pulsar(t) propune o abordare stilistica și timbrala variata cu lucrari ale compozitorilor de pe toate continentele. Ansamblul a aparut din necesitatea de a experimenta munca in echipa și de ai pune pe tinerii percuționiști in ipostaza de muzicieni profesioniști.…