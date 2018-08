Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat astzi 29 august printro hotrâre alocarea sumei de 456 mii de lei din bugetul asigurrilor pentru omaj pe anul 2018 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiaz persoanele disponibilizate de la Societatea CALORGAL S.A. din Galai.Societatea are ca obiect princip...

- Polițiștii clujeni au nevoie de ajutorul cetațenilor pentru a gasi o adolescenta de 15 ani, disparuta de acasa de o saptamâna.”La data de 26 august a.c., Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 22 august a.c., ORZAC MARIA-ELENA, de 15 ani, a plecat voluntar…

- Cele cinci milioane de euro de care mai este nevoie pentru finalizarea lucrarilor la stadionul din Targu Jiu ar putea fi aprobate chiar in urmatoarea sedința de Guvern. Anunțul a fost facut de senatorul Florin Carciumaru, care admit...

- Primarul PNL din Dolhasca, Decebal Isachi, a anunțat ca a hotarat sa renunțe la sarbatorirea Zilelor Orașului și ca banii destinați evenimentului, respectiv 80.000 de lei, sa fie folosiți pentru reabilitarea drumurilor și podețelor avariate de inundații. El susține ca a luat aceasta decizie din cauza…

- Sunt asociat la o societate agricola. Ca urmare a unor schimbari ale legislației in domeniu, partenerii mei vor sa treaca la o forma de societate comerciala, conform Legii nr 31/1990. Eu vreau sa ma retrag. Am dreptul sa-mi iau inapoi banii pe care i-am depus cand am inființat societatea agricola, adica,…

- Vladimir Draghia a venit la emisiune cu hainele cu care se imbraca si in Republica Dominicana, scrie stirilekanald.ro. El a povestit cat de greu i-a fost iubitei lui dupa ce a ramas singura cu micuta Zora si cum a recationat aceasta cand a aflat ca banii castigati vor fi donati integral catre MagiCamp.…

- Lamaia este fara doar și poate unul dintre cele mai puternice remedii naturale folosite pentru tratamentul pielii. In perioada verii, exista posibilitatea de a se hiperpigmenta din cauza expunerii la soare. Vestea buna e ca puteți gasi soluții chiar in gospodaria dumneavoastra!

- Senatorul PNL Florin Citu afirma, sambata, ca ”PSD acopera gaura la buget cu banii romanilor din diaspora”, fiind aprobat in ultima sedinta de Guvern un proiect de lege care prevede ca se pot confisca banii romanilor trimisi in tara daca nu sunt jutificati cu documente. ”Sunt disperati. Nu au bani…