Conacul Poenaru din Gorj, construit la începutul secolului trecut în stil neoclasic, este de vânzare la 80.000 de euro – FOTO Fatada este marcata de scarile monumentale si de coloanele care delimiteaza porticul cochet de la intrarea principala. Nelocuit de prea mult timp, conacul este in stare relativ buna, fara indicii ale unor probleme de structura care sa ii puna in pericol integritatea. Domeniul pe care se afla conacul este de 2 hectare de teren, cu o deschidere atat la drumul principal, dar mai ales la raul care margineste latura din spate a proprietatii. In plus, pe domeniu se mai afla o serie de cladiri anexa ce pot fi transformate si refolosite in functie de destinatia care i se va da acestei proprietati. Proprietatea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conacul Poenaru din satul Andreesti, judetul Gorj, ridicat la 1920 pe locurile natale ale lui Tudor Vladimirescu, este construit in stil neoclasic, mai putin obisnuit pentru zona Olteniei, si se vinde la 80.000 de euro, potrivit Romania Sotheby's International Realty.

- Serviciul de pompieri a reprezentat un serviciu indispensabil bunei administrari a comunelor urbane. De multe ori se declansau incendii, datorita aglomeratiei din cartierele sarace, a iluminarii neadecvate sau a inundatiilor, cauzate de ploi torentiale.Pentru a fi acceptat in acest serviciu, era necesara…

- Conacul familiei Niculescu-Dorobantu de la Cosoba a fost construit spre sfarsitul secolului al XIX-lea, cel mai probabil dupa planurile arhitectului Grigore Cerchez, un apropiat al familiei, care de altfel s-a ocupat personal de majoritatea constructiilor familiei in acea perioada. Proprietatea este…

- „Anul trecut, la mijlocul verii, datorita influentei Ordonantei 114 cu cheltuielile pe sectorul de constructii, a intervenit o crestere exponentiala a pretului de vanzare a acestor locuinte pentru tineri din blocurile ANL, ceea ce a insemnat de la 50 pana la 80-90 la suta cresterea pretului de pe o…

- Compania Telekom Romania a scos la vanzare o vila in stațiunea Geoagiu. Vila, cu unitați de cazare și spațiu de restaurant este situata in centrul localitații Geoagiu Bai, langa Biserica Ortodoxa. „Proprietatea are o suprafata de teren de 859 mp si o suprafata totala desfasurata de 1000 mp,…

- Arhivele Naționale Bistrița-Nasaud au organizat la sediul instituției o expoziției deosebit de interesanta dedicata fenomenului emigrarii in America la inceputul secolului al XX-lea, expoziție care va putea fi vizionata pana pe 1 septembrie.

- Din punct de vedere al situatiei veterinare se constata o buna organizare a acestui sector de activitate, prin intermediul unor regulamente si masuri legislative.Printre aceste regulamente putem aminti regulamentul pentru ocuparea postului de medic veterinar al comunei urbane. Conditia pentru a ocupa…