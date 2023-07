Comunitatea NO.MAD anunță seria de evenimente gratuite pentru freelanceri și antreprenori Anul acesta NO.MAD, comunitatea de freelanceri fondata in București, și-a propus sa aduca freelancerii și antreprenorii la nivel local impreuna. Dupa pandemia din 2020, numarul freelancerilor a crescut exponențial și pe langa asta, datorita digitalizarii, s-a produs o migrare masiva din marile orașe catre orașele de provincie. Pentru a conecta freelancerii la nivel local, NO.MAD a anunțat o campanie de recrutare pentru ambasadori, aceștia urmand sa organizeze evenimente de networking și educație la nivel local. Campania a avut un real succes, iar dupa inscrieri și perioada de training, o parte… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

