Comunicat Gica Hagi - Gigi Becali a demonstrat, inca o data, ca nu stie sa piarda“

Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Hagi, antrenorul celor de la Farul Constanța, ii arata obrazul lui Gigi Becali, intr-un comunicat emis la cateva ore dupa declarațiile oferite de latifundiar in cadrul unei emisiuni televizate. Patronul de la FCSB spusese in cursul zilei ca roș-albaștrii s-au predat intenționat in meciul cu…

- Mugur Bolohan (45 de ani), fost jucator la Rapid și Dinamo, in prezent director adjunct la CS Rapid, clubul care administreaza noul stadion din Giulești, avertizeaza FCSB: „Daca vor sa piarda titlul cu orice preț, atunci sa faca cerere sa joace aici! Gigi Becali, patronul FCSB, a lansat astazi ideea…

- Managerul tehnic al Farului Constanta a fost titular si a purtat numarul 10 pe tricou. Cel mai mare fotbalist roman al tuturor timpurilor, Gheorghe Hagi, actualul manager tehnic al Farului Constanta si actionar al FCV Farul Constanta, s a numarat printre starurile mondiale care au participat, astazi,…

- Ionut Larie este singurul integralist din actualul campionat.In etapa a doua din turneul play off al Ligii 1, Farul Constanta a remizat, 0 0, pe teren propriu cu CFR Cluj, campioana en titre a Romaniei si liderul actual al clasamentului.Cel mai bun jucator de pe teren a fost desemnat capitanul Farului,…

- FCSB a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (0-0), echipa Farul Constanta, in ultimul meci al etapei I a play-off-ului Ligii 1 Casa Pariurilor. La oaspeti, Dussaut a primit doua galbene in acelasi timp. El a comis un prim fault asupa lui Tanase, arbitrul a lasat avantaj si francezul l-a…

- Incepe play-off-ul și pentru vicecampioana en-titre, FCSB, care intra in faza decisiva a competiției cu 31 de puncte, privind cu jind la liderul CFR Cluj. Luni, 14 martie, formația bucureșteana primește vizita Farului Constanța, de la ora 20:45.

- Campioana Ligii 1 in exercitiu a incheiat sezonul regulat cu o diferenta uriasa fata de urmatoarea clasata, FCSB. Intre CFR si ros-albastri a fost o diferenta de 14 puncte la finalul primelor 30 de etape din actuala stagiune, insa handicapul a fost redus la jumatate odata cu intrarea in play-off. Clasamentul…

- Farul Constanța a caștigat meciul cu FSCB, 2-0, iar gruparea din București se indeparteaza de CFR Cluj.La final, antrenorul Farului, Gheorghe Hagi, a spus ca le-a transmis jucatorilor un singur lucru: ”Ca sa caștigam trebuie sa dai goluri!”.”Daca nu ai victorii, nu poți sa caștigi”, a mai spus Gheorghe…