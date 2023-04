Comunicat de presă: La WSU începe magia #CeleiMaiTariVeri23! West Summer University (WSU), școala de vara destinata elevilor organizata la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), care simuleaza toate aspectele vieții de student, va avea loc in acest an in perioada 20.07.2023 – 05.08.2023, la Timișoara, iar inscrierile sunt deschise pana in data de 01.06.2023, pe site-ul www.wsu.osut.ro. Elevii din intreaga țara au posibilitatea […] The post Comunicat de presa: La WSU incepe magia #CeleiMaiTariVeri23! first appeared on cele mai noi stiri si informatii din cugir . Citeste articolul mai departe pe cugirinfo.ro…

Sursa articol si foto: cugirinfo.ro

