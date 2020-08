Comunicat Bogdan Lazăr (ALDE): „Campania electorală ca manifest al sincerității! Un concept inexistent” „Maine va fi prima zi oficiala de campanie electorala sau pentru mulți prima zi din toate celelalte in care au continuat sa minta, sa promita și sa distruga visul nostru de a ne mai face bine! Intr-o țara normala cu o clasa politica responsabila, un partid care pe durata unui mandat nu și-a respectat programul […] Citește Comunicat Bogdan Lazar (ALDE): „Campania electorala ca manifest al sinceritații! Un concept inexistent” in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

