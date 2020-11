Stiri pe aceeasi tema

- Statul american Georgia a revenit asupra comunicatului de presa privind certificarea oficiala a victoriei lui Joe Biden in scrutinul prezidential, transmite Reuters. Presa locala preluata de Reuters a anuntat vineri ca rezultatul renumararii voturilor a fost confirmat oficial, iar cei 16 electori in…

- Statul american Georgia a certificat oficial vineri victoria lui Joe Biden in scrutinul prezidential, informeaza presa locala preluata de Reuters. Cele 16 voturi in Colegiul Electoral national din Statele Unite ii revin astfel candidatului democrat. Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald…

- Procurorul general al SUA William Barr a autorizat Departamentul de Justitie sa inceapa o serie de investigatii federale in statele unde Trump sustine ca au avut loc fraude electorale majore. In Georgia, statul in care Joe Biden pastreaza un avans destul de modest, de aproape 14.000 de voturi, autoritatile…

- Candidatul democrat la presedintia SUA, Joe Biden, continua sa isi consolideze, sambata, avansul fata de republicanul Donald Trump si este aproape de victorie in alegerile pentru fotoliul de la Casa Alba, anunta CNN.Biden are acum 49,4 la suta din suta din voturi in statul Georgia, in timp…

- Candidatul democrat in algerile prezidențiale din Statele Unite, Joe Biden, l-a depașit pe Donald Trump in statul-cheie Georgia, fiind foarte aproape de victoria in cursa pentru Casa Alba. Numaratoarea voturilor nu s-a incheiat inca, iar Donald Trump trebuie sa obțina victoria in statul Georgia pentru…

- REZULTAT ALEGERI SUA. CNN transmite ca Joe Biden conduce cu un scor de 253 la 214 in ce priveste voturile din Colegiul Electoral care va stabili in final invingatorul acestor alegeri. Castigarea celor 16 voturi electorale oferite de Georgia l-ar plasa pe fostul vicepresedinte democrat la o diferenta…