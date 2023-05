COMUNA TUDORA – ANUNȚ DE INTERES PUBLIC APM COMUNA TUDORA – ANUNȚ DE INTERES PUBLIC APM COMUNA TUDORA, titular al proiectului ,,Sistem de alimentare cu apa, etapa II, in sat Tudora, comuna Tudora, județul Botoșani”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, fara evaluarea impactului, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Botosani, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Sistem de alimentare cu apa, etapa […] Citește COMUNA TUDORA – ANUNȚ DE INTERES PUBLIC APM in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia pentru Protectia Mediului Constanta a anuntat ca nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului cu privire la proiectele vizand construirea a trei podete in comuna constanteana Independenta. Cele trei podete urmeaza sa fie…

- O delegație a Consiliului Județean Vrancea, condusa de președintele Catalin Toma, a avut un schimb de experiența in Portugalia, la Lisabona, in perioada 9-11 mai, in cadrul proiectului „Sistem de management al calitații și performanței implementat la nivelul Consiliului Județean Vrancea”, finanțat din…

- O strada și un drum vicinal din comuna Horea vor fi asfaltate și modernizate. Acord de mediu, solicitat la APM O strada și un drum vicinal din comuna Horea, in lungime totala de peste 5 km, urmeaza sa fie modernizate și asfaltate printr-o investiție de peste 9,4 milioane de lei. Agenția pentru Protecția…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, i-a transmis un mesaj liderului de la Phenian, Kim Jong Un, prin care și-a exprimat dorința ca „prietenia și cooperarea” dintre țarile lor sa intre intr-o „etapa superioara”, relateaza marți AFP, citand agenția oficiala nord-coreeana de presa KCNA, noteaza News.ro.Liderul…

- Conducerea societații Andezit Stanceni SRL, titulara proiectului "Exploatare andezit in cariera Mermezeu", anunța publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agenția pentru Protecția Mediului Mureș, cu efectuarea evaluarii impactului asupra mediului și a evaluarii adecvate,…

- Nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului pentru proiectul "Parc Eolian Crucea Est ndash; Modernizare drumuri de exploatare existente comuna Pantelimonldquo;, transmite Agentia pentru Protectia Mediului Constanta. APM Constanta a anuntat publicul interesat asupra luarii deciziei…

- Economie A fost semnat contractul pentru sistem de alimentare cu apa in comuna Calmațuiu martie 6, 2023 10:04 Ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, Cseke Attila, a semnat 63 de noi contracte de finanțare prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”, in valoare totala…

- COMUNA TUDORA – ANUNȚ DE INTERES PUBLIC – Emitere acord de mediu COMUNA TUDORA anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Sistem de alimentare cu apa, etapa II, in sat Tudora, comuna Tudora, județul Botoșani, in intravilan loc. Tudora, com.…