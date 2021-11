Comuna Predești va avea un dispensar uman la standarde europene Administrația locala din comuna Predești a reușit sa atraga fonduri pentru construirea de la zero a unui dispensar uman la standarde europene. Cladire moderna, construita de la zero Primarul localitații, Florian Șerban, spune ca investiția era o necesitate, pentru ca este nevoie de imbunatațirea accesului la servicii medicale pentru cetațeni, mai ales in aceasta perioada in care sanatatea populației a devenit prioritatea zero la nivel mondial, ca urmare a situației pandemice. „In momentul actual, dispensarul funcționeaza intr-o cladire privata. Este vorba de un apartament cu trei camere, unde… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

