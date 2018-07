Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia de pesta porcina forteaza autoritatile romane sa ia masuri drastice: Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Buzau a decis inchiderea tuturor targurilor de animale pe perioada nelimitata din cauza epidemiei de pesta porcina.

- Aproximativ 70 de persoane din localitatea Babeni, judetul Valcea, au fost evacuate, marti, din gospodarii, dupa ce raul Bistrita a iesit din matca, potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta. Reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) au transmis, marti,…

- Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala București (I.D.S.A.) a confirmat vineri prezența virusului Pestei Porcine Africane la 57 de porci intr-o gospodarie din județul Bihor, care au fost sacrificați, anunța vineri ANSVSA (Mediafax).„Astazi, (n.r. vineri), 6 iulie, Institutul de Diagnostic…

- Stare de alerta in județul Tulcea. Pesta porcina africana a dat peste cap intreg județul, fiind afectați de la oamenii de rand care au ramas fara porci in cotețe și pana la marele producator de carne de porc, Carniprod, care risca sa se inchida de tot daca autoritațile nu gasesc o soluție. In județ,…

- Ancheta epidemiologica demarata de ANSVSA in data de 28 iunie, ca urmare a depistarii virusului Pestei Porcine Africane PPA intr un abator apartinand unei exploatatii comerciale de crestere a porcilor din judetul Tulcea, precum si rezultatele examenelor de laborator au confirmat prezenta acestuia si…

- Astfel, mai multe incineratoare mobile de mare capacitate au fost aduse la Tulcea pentru situatia in care va fi nevoie de sacrificarea a peste 40.000 de porci. Autoritatile vor face controale in trafic pentru a nu permite transportul de porci vii sau preparate din carne neetichetate din zonele afectate…

- Autoritatile au instituit, miercuri, restrictii de circulatie pe DN 10, in localitatea Crasna, pentru soferii care circula catre judetul Buzau, din cauza problemelor aparute in judetul invecinat, unde s-au...

- Marginea padurii Sinesti este impanzita azi de patrule. Dupa evenimentele care i-au bagat in ancheta pe politistii din Ialomita, oamenii legii ii avertizeaza pe soferii care opresc in zona vizata de talhari. Si primarul comunei e cu ochii pe padurea cu pricina printr-un monitor impartit de 15 camere…