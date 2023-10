Comună decapitată! Primarul și vicele, reținuți pentru abuz în serviciu și mită Primarul și viceprimarul comunei Colceag, din județul Prahova, au fost reținuți de procurori pentru mita și abuz in serviciu. Surse judiciare au declarat vineri ca primarul Costin Valentin Stan este acuzat de abuz in serviciu, iar in aceeasi speta sunt retinuti viceprimarul comunei si o alta persoana.In dosar se efectueaza cercetari pentru abuz in serviciu, luare si dare de mita, in legatura cu achizitiile din primarie, arata sursele citate.Cei trei inculpati se afla in prezent la sediul Parchetului, au precizat sursele. The post Comuna decapitata! Primarul și vicele, reținuți pentru abuz in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul si viceprimarul comunei Colceag au fost retinuti vineri de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova. Cei doi sunt acuzați de luare de mita și abuz in serviciu, informeaza Agerpres. Primarul Costin Valentin Stan este acuzat de abuz in serviciu. In aceeasi speta sunt retinuti viceprimarul…

- Primarul si viceprimarul comunei Colceag au fost retinuti pentru 24 de ore joi, 12 octombrie, intr-un dosar care vizeaza mai multe fapte de corupție, intre care abuz in serviciu, potrivit Agerpres.Primarul Costin Valentin Stan este acuzat de abuz in serviciu, iar in aceeasi speta sunt retinuti viceprimarul…

- Primarul si viceprimarul comunei Colceag au fost retinuti de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova intr-un dosar care vizeaza mai multe fapte, intre care abuz in serviciu, conform Agerpres.Surse judiciare au declarat vineri, pentru sursa citata, ca primarul Costin Valentin Stan este…

- „Invitatul Zilei” la Botoșani24.ro: Cosmin Cișlariu, viceprimarul comunei Roma „Invitatul Zilei” la Interviurile Botoșani24.ro a fost astazi Cosmin Cișlariu, viceprimarul comunei Roma. Cosmin Cișlariu a vorbit astazi despre investițiile care se fac in acest moment in comuna Roma, o comuna care, in timp…

- Compania Cis Gaz a caștigat o licitație derulata de comuna Baba Ana, din Prahova. Compania Cis Gaz, controlata de omul de afaceri Horațiu Sebastian Calugar, va construi rețeaua de gaze in comuna prahoveana Baba Ana, precum și in satele aparținatoare – Cireșanu, Conduratu, Satu Nou. Societatea va incasa…

- TOPLEȚ – La Topleț, cel mai tare doare lipsa canalizarii, insa suspansul planeaza și asupra altor proiecte! In lipsa unei rețele de canalizare, locuitorii din centrul de comuna și din satul Barza au pus mana de la mana și și-au facut mici rețele deservind cate o strada. In zona blocurilor, cu zeci de…