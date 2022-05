Stiri pe aceeasi tema

- Vangelis, muzician grec care a compus coloanele sonore pentru multe filme de la Hollywood, a murit joi la varsta de 79 de ani, transmite Le Figaro. Evangelos Odysseas Papathanassiou s-a nascut la Agria langa Volos, Grecia. Vangelis a inceput sa compuna inca de la varsta de 4 ani și a fost un muzician…

- Michel Vinaver, dramaturg si fost antreprenor francez, a incetat din viata la Paris, duminica, la varsta de 95 de ani, a anuntat AFP fiica sa, actrita Anouk Grinberg, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- In ziua de 2 Mai 1519 a incetat din viata, la varsta de 67 de ani, Leonardo da Vinci, celebrul pictor, sculptor, inginer și arhitect renascentist. Citește și: Pictorul Ion Pantilie, expoziție la Muzeul Golești Artistul s-a nascut in mica localitate italiana Vinci, situata in vecinatatea Florenței.…

- Veteranul din Alba, Aurel Rusu, a incetat din viața la venerabila varsta de 100 de ani: Ultimul veteran de razboi din Comuna Valea Lunga Veteranul din Alba, Aurel Rusu, a incetat din viața la venerabila varsta de 100 de ani: Ultimul veteran de razboi din Comuna Valea Lunga Astazi din pacate, a plecat…