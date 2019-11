Stiri pe aceeasi tema

- „Nu se pune problema sistarii serviciului de salubrizare in municipiul Bacau”, a declarat Valentin Ivancea, prefectul județului, dupa ședința ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU), pe care a convocat-o sambata, la ora 8:00. Scopul intalnirii membrilor CJSU a…

- Centrul de Informare Europe Direct Bacau, cu structura gazda Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau, in parteneriat cu Judetul Bacau și Municipiul Bacau, invita publicul bacauan la cea de-a doua ediție a Conferinței CIED Bacau, cu tema „Strategii de creștere favorabila incluziunii sociale la nivel…

- Da, membrii Uniunii Scriitorilor din Romania, Filiala Bacau, si-au adjudecat si ei o parte din „Toamna bacoviana”, manifestare cu traditie in Bacau, indiferent cum s-a numit ea de-a lungul anilor. Din aceasta toamna, sub patronajul filialei bacauane a celor care se ocupa „cu ganditul” si „cu scrisul”…

- Paul Claudiu Cortirleț a participat, luni, la ședința ordinara a Consiliului Județean (CJ). Prezența sa a fost motivata de numirea lui in funcția de subprefect al județului Bacau prin Hotararea Guvernului 658 din 9 septembrie. Tot atunci, subprefectul Valentin Ivancea a fost numit prefect. In calitatea…

- Consiliul Local Onești este convocat pentru azi, 30 septembrie intr-o ședința ordinara, care se anunța decisiva pentru comunitatea locala atat prin proiectele de hotarare luate in dezbatere cat și prin faptul ca vor fi analizate doua situații critice din municipiul de pe Trotuș. Este vorba de ”criza…

- Miercuri, 25 septembrie, in sala de ședințe a Prefecturii Bacau a fost semnat contractul de furnizare pentru cel de-al doilea accelerator medical al secției Radioterapie din cadrul Spitalului Județean de Urgența (SDJU) Bacau. La eveniment au fost prezenți Valentin Ivancea, prefectul județului, Sorin…

- Un eveniment de o importanta majora in viata si istoria Bacaului si a Romaniei, pus sub deviza “Vitejii Romaniei Biruitoare – Judetul Bacau in Razboiul Intregirii Nationale”, va avea loc vineri, 27 septembrie, ora 18.00, in “Parcul Unirii – 1 Decembrie 1918” (fost Parcul Catedralei). Cu aceasta ocazie…

- ⦁ cu acest prilej a fost dezvelita și o placa pentru comemorarea scriitorului erou Ion Gramada, cazut la datorie la Cireșoaia Pe Dealul Cireșoaia, din orașul Slanic Moldova, a fost organizat, sambata dupa-amiaza, 14 septembrie, un ceremonial militar și religios, cu depunere de coroane de flori, la Ansamblul…